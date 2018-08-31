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Descatalogado

Parlante portátil inalámbrico

BT100A/00

3.8

| (41) Reseñas

Disponible en

Aqua
Aqua
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Negro
Negro

Llevá tus canciones con vos

El parlante portátil y compacto cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevás dentro.

Ver todos los beneficios

Llevá tus canciones con vos

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

  • 2 W

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

41

Reseñas

31/08/2018

España

España

BUEN PRODUCTO

Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico

15/11/2015

España

España

Excepcional

He comprado esta tarde este altavoz, y me encanta. Tiene una potencia envidiable por su reducido tamaño, y una calidad muy buena. La autonomía es muy buena, y su diseño moderno y compacto me gusta mucho. Su fácil conectividad por bluetooth, lo hace un aparato fácil de manejo y con un alcance muy bueno, también teniendo conexión por cable, para no aumentar el consumo de su batería. Una compra de la cual no me arrepiento. 9/10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico

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Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico

29/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little speaker

I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100B wireless portable speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100B wireless portable speaker

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