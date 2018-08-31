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Descatalogado
BT100W/00
Llevá tus canciones con vos
El parlante portátil y compacto cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevás dentro.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
2 W
Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
3.8
de 4
41
Reseñas
JOSE1968
31/08/2018
España
BUEN PRODUCTO
Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico
thierry1990
15/11/2015
España
Excepcional
He comprado esta tarde este altavoz, y me encanta. Tiene una potencia envidiable por su reducido tamaño, y una calidad muy buena. La autonomía es muy buena, y su diseño moderno y compacto me gusta mucho. Su fácil conectividad por bluetooth, lo hace un aparato fácil de manejo y con un alcance muy bueno, también teniendo conexión por cable, para no aumentar el consumo de su batería. Una compra de la cual no me arrepiento. 9/10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico
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Jazz12
29/12/2017
United Kingdom
Great little speaker
I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B wireless portable speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B wireless portable speaker