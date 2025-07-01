Buscar términos
BT3617/15
Recorte rápido y preciso
Velocidad y comodidad en todo momento: nuestras puntas redondeadas ofrecen un recorte suave, mientras que las cuchillas autoafilables aceleran el corte para evitar que tengas que repetir pasadas. Además, con 20 posiciones de longitud, gozarás de la precisión exacta que necesitas.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Arreglo de barba con cuchillas de punta redondeada
Las cuchillas autoafilables con puntas redondeadas están diseñadas para ser suaves con la piel y para que disfrutes de una experiencia de corte más cómoda. Se mantienen tan afiladas como el primer día, sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.
El dial de precisión del recortador ofrece 20 longitudes en pasos de 0,5 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.
Los avanzados peines-guía Lift & Trim levantan el vello hacia la cuchilla y lo capturan con cada pasada para garantizar un recorte eficiente y uniforme.
Dado que el recortador es 100 % lavable, solo tienes que enjuagarlo bajo el grifo para gozar de una experiencia de arreglo personal simplificada.
Nuestro mango ergonómico con empuñadura Fine Line de 360° facilita el agarre y el manejo del dispositivo, lo que te proporciona la comodidad y el control que necesitas para perfeccionar tu look.
Nuestra batería de litio duradera ofrece una experiencia de corte potente y constante con hasta 60 minutos de uso continuo.
El indicador del estado de la batería te mantiene siempre al tanto indicando si está completamente cargada, lo que te garantiza que siempre esté lista para la siguiente sesión de arreglo personal.
