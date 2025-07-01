Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Recorte rápido y preciso Recorte rápido y preciso Recorte rápido y preciso

      Beard Trimmer 3000 Series Arreglo de barba con cuchillas totalmente metálicas

      BT3665/15

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Recorte rápido y preciso

      Recorte rápido y preciso: nuestras cuchillas metálicas autoafilables ofrecen mayor resistencia para lograr la máxima precisión. Además, con 40 posiciones de longitud, gozarás de la precisión exacta que necesitas.

      Más información
      Selecciona una opción de pago
      Pagar ahora

      Productos similares

      Ver todos los Barberos

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Ver todos
      Este producto
      Beard Trimmer 3000 Series
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 3000 Series

      Arreglo de barba con cuchillas totalmente metálicas

      total

      recurring payment

      Recorte rápido y preciso

      Para líneas uniformes y limpias

      • Cuchillas totalmente metálicas
      • 40 posiciones de longitud
      • precisión de 0,5 mm entre pasos
      • 100 % resistente al agua
      • Hasta 80 minutos de funcionamiento
      Máxima precisión y rendimiento duradero

      Máxima precisión y rendimiento duradero

      Las cuchillas de metal autoafilables ofrecen mayor resistencia para lograr la máxima precisión y se mantienen tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricación. Además, al ser anticorrosión, también es más fácil limpiarlas.

      Da forma a la barba con la precisión que necesitas

      Da forma a la barba con la precisión que necesitas

      El dial de precisión del recortador ofrece 40 longitudes en pasos de 0,5 mm, lo que te permite dar forma a la barba con la precisión que necesitas.

      Recorte eficiente y uniforme para un look ideal

      Recorte eficiente y uniforme para un look ideal

      Los avanzados peines-guía Lift & Trim levantan el vello hacia la cuchilla y lo capturan con cada pasada para garantizar un recorte eficiente y uniforme.

      Simplifica tu rutina con una limpieza fácil

      Simplifica tu rutina con una limpieza fácil

      Dado que el recortador es 100 % lavable, solo tienes que enjuagarlo bajo el grifo para gozar de una experiencia de arreglo personal simplificada.

      Mayor control y comodidad al recortar

      Mayor control y comodidad al recortar

      Nuestro mango ergonómico con empuñadura Fine Line de 360° facilita el agarre y el manejo del dispositivo, lo que te proporciona la comodidad y el control que necesitas para perfeccionar tu look.

      Rendimiento potente y constante de principio a fin

      Rendimiento potente y constante de principio a fin

      Nuestra batería de litio duradera ofrece una experiencia de corte potente y constante con hasta 80 minutos de uso continuo.

      Información para cada recorte

      Información para cada recorte

      El indicador del estado de la batería te mantiene siempre al tanto indicando si está completamente cargada, lo que te garantiza que siempre esté lista para la siguiente sesión de arreglo personal.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Comodidad
        • USB-A (no incluye adaptador)
        • Cepillo de limpieza

      • Potencia

        Tipo de batería
        Iones de litio
        Tiempo de funcionamiento
        80 minutos
        Carga
        • 4 horas
        • Carga USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Estado de la pila
        Indicador de carga
        Uso
        Sin cable

      • Diseño

        Mango
        Empuñadura ergonómica
        Acabado
        Louros

      • Servicios

        Garantía
        Hasta 5 años*

      • Fácil de usar

        No necesita mantenimiento
        No requiere aceite para cuchillas
        Resistencia al agua
        Wet & Dry

      • Resumen

        Zona del cuerpo
        Barba
        Herramientas y accesorios
        3
        Posiciones de longitud
        0,5/20 mm
        Precisión entre cada paso
        40
        Solución
        Recorta

      • Herramientas de estilo

        Cuchilla de corte
        Cuchillas metálicas autoafilables

      • Peines

        Barba
        • Corto 0,5/10 mm
        • Largo 10,5/20 mm

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Clippin

      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Ir a piezas y accesorios

      Accesorios

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • Al registrarte en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra 

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.