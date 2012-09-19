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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM295WH/00

2

| (2) Reseñas

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Grabar vídeos y fotografías en alta definición es coser y cantar con esta videocámara ESee CAM295. Su pantalla táctil de tres pulgadas te otorga un control intuitivo, mientras que las funciones de edición instantánea e impresión rápida te permiten compartir los resultados directamente, tanto en un televisor como en línea.

Ver todos los beneficios

Control mediante pantalla táctil

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Editor de vídeo instantáneo para una edición sencilla en la videocámara

Grabación en formato dual para Full HD y envíos por correo electrónico.

Grabación en formato dual para Full HD y envíos por correo electrónico.

Los vídeos en Full HD son ideales para visualizarlos en televisores HD. Sin embargo, en caso de que quisieras enviar el vídeo por correo electrónico o compartirlo en internet, habría que comprimirlo y convertirlo a un formato susceptible de envío por correo electrónico. Tu cámara deja a un lado esta complicación con la grabación en formato dual. Activa la aplicación y graba tus vídeos en dos formatos simultáneamente: Full HD (1080p) y QWVGA (240p) para enviarlo por correo electrónico. Esto te permite disfrutar de tus vídeos al máximo en tu televisor HD a la vez que te ofrece la oportunidad de poder compartirlos electrónicamente al instante.

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 4

2

Reseñas

5
4
2

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

lovely camcorder apart one flaw

i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori

Esta reseña se realizó para CAM295WH HD camcorder

Esta reseña se realizó para CAM295WH HD camcorder

02/12/2013

België

België

Ce produit possède de gros défauts

Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.

Esta reseña se realizó para CAM295WH Caméra HD

Esta reseña se realizó para CAM295WH Caméra HD

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