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  • Dispensador de agua de 30 orificios para Aqua Plus serie 8000
  • Dispensador de agua de 30 orificios para Aqua Plus serie 8000

Descatalogado

Conjunto de dispensador de agua

CP0178/01

Dispensador de agua de 30 orificios para Aqua Plus serie 8000
El dispensador de agua está situado en la parte inferior del depósito para garantizar una dosificación óptima del agua, de forma que el nivel de humedad sea el ideal.
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Dispensador de agua de 30 orificios para Aqua Plus serie 8000

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