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Conjunto de dispensador de agua

Descatalogado

Asistencia

Conjunto de dispensador de agua

CP0178/01

Conjunto de dispensador de agua

Descatalogado

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Manuales y documentación

El dispensador de agua está situado en la parte inferior del depósito para garantizar una dosificación óptima del agua, de forma que el nivel de humedad sea el ideal.

  • PDF archivo
  • 16 December 2025

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