Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
CP0415
Anillo de sellado para tapa de jarra de robot de comida infantil
Este anillo de sellado debe colocarse alrededor de la tapa de la jarra del robot de comida infantil saludable para bebés 4 en 1 de Philips Avent antes de cocinar al vapor, y la parte plana del anillo de sellado debe colocarse hacia fuera para garantizar que no se produzcan fugas durante la cocción al vapor.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pieza reemplazable
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.