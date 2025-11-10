Buscar términos

    Anillo de sellado para tapa de jarra de robot de comida infantil

      Anillo de sellado para jarra de la batidora

      CP0415

      Anillo de sellado para tapa de jarra de robot de comida infantil

      Este anillo de sellado debe colocarse alrededor de la tapa de la jarra del robot de comida infantil saludable para bebés 4 en 1 de Philips Avent antes de cocinar al vapor, y la parte plana del anillo de sellado debe colocarse hacia fuera para garantizar que no se produzcan fugas durante la cocción al vapor.

      • vaporera y batidora

      Especificaciones técnicas

      • Pieza reemplazable

        Aptos para los modelos de producto:
        SCF875
