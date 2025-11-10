Anillo de sellado para tapa de jarra de robot de comida infantil

Este anillo de sellado debe colocarse alrededor de la tapa de la jarra del robot de comida infantil saludable para bebés 4 en 1 de Philips Avent antes de cocinar al vapor, y la parte plana del anillo de sellado debe colocarse hacia fuera para garantizar que no se produzcan fugas durante la cocción al vapor.