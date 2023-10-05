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Descatalogado
Vapor, bata, descongele y recaliente
Cocción al vapor saludable
Vapor y purés en un solo recipiente
Consejos de alimentación y recetas
La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, garantizando que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se baten.
Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda batir y conseguir la consistencia deseada.
Al preparar desde fruta y verdura muy batida hasta la combinación de ingredientes (carne, pescado y legumbres) que vayan aumentando las texturas hacia unas más consistentes, nuestro robot de cocina 4 en 1 es compatible con cada etapa del desarrollo de su bebé.
Premios
4.2
de 4
469
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Tambu
05/10/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Es muy práctico y fácil de usar., se lo recomiendo a a todas las personas que quieran empezar con la alimentación de sus bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Premium SCF883/01 Vaporera/batidora 4 en 1
Sí, recomiendo este producto
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leti91
28/12/2021
España
Parte de la promoción
Comprador verificado
practico, cómodo, limpio.... estoy encantada!
estoy muy contenta con mi robot de cocina me hace la vida muy fácil, puedo preparar los purés del bebé sin necesidad de usar más cacharros, me gusta que cocina al vapor, lo que es mas sano y a mi bebé le encantan los sabores de sus comidas, la única pega que le puedo poner es a la hora de batir ya que lo tienes que hacer en pequeños intervalos, lo demás me encanta. Lo recomiendo sin lugar a dudas a las mamas que quiere comodidades y ser prácticas. Se nota la calidad del producto.
Ventajas
es práctica, cómoda, fácil de usar, limpia y me parece genial eso de cocinar y triturar en el mismo robot
Contras
cuando vuelvas la jarra para servir el puré se cae las cuchillas y hay que acordarse de sacarlas antes.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Daniiiii
04/12/2021
España
¡Un gran robot!
Me gusto mucho el aparato, lo que usamos más es la cocción al vapor y luego hacemos purés al momento en el mismo recipiente. Es muy cómodo, rápido y buenísimo ya que los purés guardan todos los nutrientes al ser preparados al vapor. ¡Un gran robot!
Ventajas
cómodo, rápido y buenísimo
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.