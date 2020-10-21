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Robots de cocina y vajillas
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¿Puedo utilizar el robot de cocina para bebés Philips Avent para recalentar comida o para descongelar?
¿Contiene BPA el robot de cocina para bebés de Philips?
¿Cuál es el tiempo de cocción máximo del robot de cocina para bebés de Philips?
¿Cuál es la capacidad máxima de la jarra del robot de cocina para bebés de Philips?
¿Puedo lavar mi robot de cocina para bebés Philips Avent en el lavavajillas?
AventAnillo de sellado para jarra de la batidora
AventJarra para robot de cocina
AventUnidad de cuchillas
AventEspátula
AventTamiz de vaporera
Me cuesta abrir la tapa o el tamiz de mi robot de cocina para bebés de Philips al principio
Mi robot de cocina para bebés Philips Avent no produce vapor (correctamente)
Los alimentos se derraman de la jarra al batir
La tapa de la jarra del robot de cocina para bebés Philips Avent gotea
Hay alimentos atascados dentro del robot de cocina para bebés Philips Avent
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