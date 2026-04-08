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Manguera con mango ergonómico
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CP0424/01
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Mango ergonómico original con mando a distancia para la gama PowerPro Ultimate (se ajusta a los modelos con mando a distancia).
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