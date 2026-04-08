ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Manguera con mango ergonómico

Asistencia

Manguera con mango ergonómico

CP0424/01

Manguera con mango ergonómico

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Mango ergonómico original con mando a distancia para la gama PowerPro Ultimate (se ajusta a los modelos con mando a distancia).

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.