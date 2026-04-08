ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Recipiente para leche

Asistencia

Recipiente para leche

CP9008

Recipiente para leche

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Recipiente para utilizarlo con la cafetera expreso. El material transparente permite controlar el nivel de leche fácilmente. Hazte con una jarra extra para utilizarla mientras lavas la otra.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.