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Recipiente para utilizarlo con la cafetera expreso. El material transparente permite controlar el nivel de leche fácilmente. Hazte con una jarra extra para utilizarla mientras lavas la otra.
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