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Triple filtro de entrada
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CP9260
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El filtro de entrada del aspirador debe cambiarse periódicamente. Una sustitución regular garantiza una potencia de succión óptima y protege el motor del dispositivo frente al polvo fino.
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