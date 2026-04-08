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Triple filtro de entrada

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Triple filtro de entrada

CP9260

Triple filtro de entrada

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Manuales y documentación

El filtro de entrada del aspirador debe cambiarse periódicamente. Una sustitución regular garantiza una potencia de succión óptima y protege el motor del dispositivo frente al polvo fino.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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