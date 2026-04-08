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Manuales y documentación

¿Quieres tener los accesorios del aspirador, como los cepillos pequeños, siempre a mano mientras aspiras? Este práctico accesorio mantiene juntos todos los accesorios pequeños del aspirador. Se puede acoplar fácilmente al tubo del aspirador.

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  • 8 April 2026

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