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Descatalogado
DC190/12
Despiértate con tus canciones favoritas
Despiértate con la música de tu iPod con el sistema Docking DC190 de Philips. Presenta alarmas duales, un sistema elegante con acabado de espejo que también te permitirá comenzar el día con música de otros dispositivos portátiles mediante una conexión MP3.
El sistema tiene 3 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
3.8
de 4
13
Reseñas
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Ventajas
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Contras
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Fecha de uso 2026-09-01
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Fecha de uso 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 docking entertainment system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 docking entertainment system