Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DC190/93
Despiértate con tus canciones favoritas
Despiértate con la música de tu iPod con el sistema Docking DC190 de Philips. Presenta alarmas duales, un sistema elegante con acabado de espejo que también te permitirá comenzar el día con música de otros dispositivos portátiles mediante una conexión MP3.
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
0
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.8
de 4
13
Reseñas
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Ventajas
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Contras
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Fecha de uso 2026-09-01
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Fecha de uso 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 docking entertainment system
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC190 docking entertainment system