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Descatalogado

Radio reloj

DC190/93

3.8

| (13) Reseñas

Despiértate con tus canciones favoritas

Despiértate con la música de tu iPod con el sistema Docking DC190 de Philips. Presenta alarmas duales, un sistema elegante con acabado de espejo que también te permitirá comenzar el día con música de otros dispositivos portátiles mediante una conexión MP3.

Ver todos los beneficios

del iPod y de la radio

Despiértate con tus canciones favoritas

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Despiértate con música del iPod o con la radio

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

13

Reseñas

1

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Ventajas

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Contras

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

Fecha de uso 2026-09-01

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

Fecha de uso 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC190 sistema docking

20/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfectly formed

This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC190 docking entertainment system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC190 docking entertainment system

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