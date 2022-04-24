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Descatalogado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

DC220/12

3.9

| (9) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Empieza el día a tu manera

Comienza el día con marcha con el radio reloj para iPhone/iPod de Philips que te ofrece tus melodías favoritas con una buena calidad de sonido. Dispone de diferentes ajustes de alarma para los días entre semana y para los fines de semana, además de radio FM y conexión MP3 para disfrutar de más opciones de música.

Ver todos los beneficios

Despiértate con tu música del iPhone/iPod

Empieza el día a tu manera

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.

Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio

Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente

Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

9

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

3
2

24/04/2022

Österreich

Österreich

Tolles Produkt, sehr langlebig

Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Fecha de uso 2020-04-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Fecha de uso 2020-04-24

04/07/2011

Italia

Italia

Contento del mio acquisto

Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

16/06/2023

Deutschland

Deutschland

Qualität

Habe das Gerät 11/12 Jahre jetzt gehabt. Nun ist Anfang des Jahres der Lautsprecher ausgefallen. Hat immer gute und zuverlässige Dienste geleistet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Fecha de uso 2021-06-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Fecha de uso 2021-06-16

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