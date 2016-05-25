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Descatalogado
Despiértate con la mejor música
Despierta con la fantástica música de tu iPod/iPhone/iPad con conector Lightning o escucha las noticias de la radio. Haz que tus mañanas sean más brillantes con el sonido nítido y pon un toque de estilo en tu dormitorio con la carcasa de aluminio.
con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
FM, alarma dual
10 W, hora y alarma de reserva
Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
4.5
de 4
10
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Bas25
06/01/2016
Nederland
Comprador verificado
Mooi design en goed geluid
Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC295 Docking station voor iPod/iPhone
dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DC295 Dockingstation für iPhone/iPod