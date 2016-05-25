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Descatalogado

estación base para iPod/iPhone

DC295/12

4.5

| (10) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

Despiértate con la mejor música

Despierta con la fantástica música de tu iPod/iPhone/iPad con conector Lightning o escucha las noticias de la radio. Haz que tus mañanas sean más brillantes con el sonido nítido y pon un toque de estilo en tu dormitorio con la carcasa de aluminio.

Ver todos los beneficios

con esta estación base para iPod/iPhone/iPad

Despiértate con la mejor música

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • FM, alarma dual

  • 10 W, hora y alarma de reserva

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Ajuste de alarmas para días laborables y fines de semana, para adaptarse a tu estilo de vida.

Diseñado teniendo en cuenta los estilos de vida actuales, este radio reloj dispone de una función de alarma dual, que permite ajustar distintas horas de alarma para los días entre semana y para el fin de semana, o incluso usar distintos ajustes de alarma para los dos miembros de una pareja. Los ajustes de alarma pueden personalizarse con la misma hora de alarma para toda la semana, de lunes a domingo, o puedes ajustar la alarma para que se active más temprano los días entre semana de lunes a viernes y algo más tarde para disfrutar del descanso los sábados y domingos. Elijas lo que elijas, esta cómoda función te evita tener que programar distintas horas de alarma todas las noches.

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

10

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

2
1

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

06/01/2016

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Mooi design en goed geluid

Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.

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Esta reseña se realizó para DC295 Docking station voor iPod/iPhone

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16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Sí, recomiendo este producto

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