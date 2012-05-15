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Descatalogado

estación base para iPod/iPhone/iPad

DC390/12

4.3

| (31) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

Despierta con energía

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad, y consigue un sonido rico y nítido. Esta elegante base de sobremesa de aluminio puede cargar hasta dos dispositivos a la vez. También funciona como reloj despertador, por lo que puedes comenzar el día con tus canciones o emisoras de radio favoritas.

Ver todos los beneficios

con magnífica música de tu iPod/iPhone/iPad

Despierta con energía

  • Aluminio

  • Base dual

Potencia de salida total de 10 W RMS

Potencia de salida total de 10 W RMS

RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

Su carcasa de aluminio es ligera y soporta ambientes con altas temperaturas; además ofrece gran resistencia y rigidez y es resistente a la corrosión.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

31

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

15/05/2012

España

España

Excelente

Posee un sonido muy bueno con unos buenos graves. El diseño es muy bonito y ocupa poco espacio. Que tenga dos docks me pareció un gran motivo como para decidirme por su compra. Muy satisfecho. La única pega es que resulta un tanto complicado acceder a algunas funciones como la configuración de la alarma, puesta en hora, etc.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC390 estación base para iPod/iPhone/iPad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC390 estación base para iPod/iPhone/iPad

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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29/12/2012

United Kingdom

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Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

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