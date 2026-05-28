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PowerPro Tubo recargable accesorio

Descatalogado

Asistencia

PowerProTubo recargable accesorio

FC6075/01

PowerPro Tubo recargable accesorio

Descatalogado

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Manuales y documentación

Un kit de accesorios completo con un cepillo Mini Turbo, una boquilla estrecha larga, un cepillo suave y una manguera de extensión para facilitarte la limpieza del coche.

  • PDF archivo
  • 28 May 2026

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