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PowerPro Tubo recargable accesorio
Descatalogado
Asistencia
FC6075/01
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Un kit de accesorios completo con un cepillo Mini Turbo, una boquilla estrecha larga, un cepillo suave y una manguera de extensión para facilitarte la limpieza del coche.
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