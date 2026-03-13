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SpeedPro Max Aspiradora vertical
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FC6823/01R1
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Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Todas (1)
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
Cepillo integrado
Conjunto de soporte para la pared
SpeedPro MaxPowerCyclone
Conjunto cubeta de 25 V para aspiradora de mano
Adaptador de 25,2 V
Cepillo de aspiración de 360 grados
Conjunto de cepillo para la boquilla
Tubo
Conjunto del filtro
Tapa para depósito de polvo
Mi aspiradora sin cable Philips serie 7000 tiene poca potencia de succión
La batería de la aspiradora sin cable Philips se agota rápido
Mi aspiradora sin cable Philips serie 8000 tiene poca potencia de succión
Mi aspiradora sin cable Philips SpeedPro Max muestra un código de error
La aspiradora sin cable Philips no se desliza bien en alfombras
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