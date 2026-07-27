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Descatalogado
FC8010/01
FC9333/09R1
FC9334/09R1
FC9330/09R1
FC9331/09R1
FC9332/09R1
FC9331/09
FC9334/09
1 filtro Allergy
1 filtro de motor lavable
1 filtro de espuma lavable
El kit contiene 1 filtro de salida Allergy. El filtro atrapa incluso las partículas de polvo más pequeñas antes de que el aire vuelva a la habitación. El resultado es un aire limpio y sin polvo en tu hogar. Se recomienda sustituir el filtro una vez al año.
El kit contiene 1 filtro de motor lavable. Proporciona un alto nivel de filtrado y evita que las partículas de polvo pequeñas lleguen al motor y lo dañen. El filtro se puede lavar y se recomienda sustituirlo una vez al año.
El kit contiene 1 filtro de entrada del motor (espuma). Proporciona una protección adicional para el motor y debe colocarse junto a al filtro del motor lavable. El filtro se puede lavar y se recomieda sustituirlo una vez al año.
Opiniones
Compatible con las siguientes líneas de productos de Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516