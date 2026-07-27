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Todas las series

  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
  • Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*

Descatalogado

Kit de repuestos

FC8010/01

Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*
Kit de repuesto de filtro Allergy compatible con las gamas Philips PowerPro Compact y PowerPro City*. El kit contiene los filtros de motor y salida que se recomienda sustituir una vez al año.
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Productos compatibles
Philips PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa - Reacondicionados

FC9333/09R1

Philips PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa - Reacondicionados

FC9334/09R1

Philips PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa - Reacondicionados

FC9330/09R1

Philips PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa - Reacondicionados

FC9331/09R1

Philips PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa - Reacondicionados

FC9332/09R1

Philips PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa

FC9331/09

Philips PowerPro Compact

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa

FC9334/09

Repuestos de filtro original de Philips

Kit de repuesto de filtro Allergy PowerPro Compact*

  • 1 filtro Allergy

  • 1 filtro de motor lavable

  • 1 filtro de espuma lavable

Filtro de salida antialergias para un excelente filtrado

Filtro de salida antialergias para un excelente filtrado

El kit contiene 1 filtro de salida Allergy. El filtro atrapa incluso las partículas de polvo más pequeñas antes de que el aire vuelva a la habitación. El resultado es un aire limpio y sin polvo en tu hogar. Se recomienda sustituir el filtro una vez al año.

Filtro de entrada del motor lavable

Filtro de entrada del motor lavable

El kit contiene 1 filtro de motor lavable. Proporciona un alto nivel de filtrado y evita que las partículas de polvo pequeñas lleguen al motor y lo dañen. El filtro se puede lavar y se recomienda sustituirlo una vez al año.

Filtro de espuma del motor lavable

Filtro de espuma del motor lavable

El kit contiene 1 filtro de entrada del motor (espuma). Proporciona una protección adicional para el motor y debe colocarse junto a al filtro del motor lavable. El filtro se puede lavar y se recomieda sustituirlo una vez al año.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Compatible con las siguientes líneas de productos de Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516