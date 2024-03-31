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FC8010/01

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Manuales y documentación

Kit de repuesto de filtro Allergy compatible con las gamas Philips PowerPro Compact y PowerPro City*. El kit contiene los filtros de motor y salida que se recomienda sustituir una vez al año.

  • PDF archivo
  • 31 March 2024

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