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FC8010/01
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Kit de repuesto de filtro Allergy compatible con las gamas Philips PowerPro Compact y PowerPro City*. El kit contiene los filtros de motor y salida que se recomienda sustituir una vez al año.
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