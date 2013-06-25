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  • Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso
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  • Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso
  • Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso
  • Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso
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  • Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso
  • Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso

Descatalogado

SilentStarAspirador con bolsa

FC9310/02

3.5
| (30) Reseñas
Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso
Disfruta de un ambiente relajado y silencioso en tu hogar gracias al aspirador SilentStar de Philips. Con su exclusivo cepillo SilentStar, este aspirador ofrece unos excelentes resultados de limpieza con el mínimo ruido.
Ver todos los beneficios

Duro con el polvo, suave para tus oídos

Extremadamente potente, sorprendentemente silencioso

  • Potencia

El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W

El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W

El potente motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W para unos resultados perfectos.

Un rendimiento óptimo y poco ruido gracias al cepillo SilentSeal

Un rendimiento óptimo y poco ruido gracias al cepillo SilentSeal

El cepillo SilentSeal contribuye a un rendimiento óptimo con su reducción del ruido y recogida del polvo y las pelusas. Está bien sellado para obtener un flujo de aire eficaz y ofrecer el mejor rendimiento de limpieza (fabricado por WesselWerk).

Reducción del ruido a tan sólo 73 dB gracias a un canal de aire aerodinámico

Reducción del ruido a tan sólo 73 dB gracias a un canal de aire aerodinámico

Se ha mejorado el canal de aire para garantizar que el aire se deslice suavemente y reducir así el ruido. Además, se ha desarrollado una suspensión del motor especial para reducir las vibraciones al mínimo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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3.5

de 4

30

Reseñas

25/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.

Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

25/06/2013

Nederland

Nederland

strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.

Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

23/06/2013

Nederland

Nederland

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

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