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Descatalogado
FC9310/02
Potencia
El potente motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W para unos resultados perfectos.
El cepillo SilentSeal contribuye a un rendimiento óptimo con su reducción del ruido y recogida del polvo y las pelusas. Está bien sellado para obtener un flujo de aire eficaz y ofrecer el mejor rendimiento de limpieza (fabricado por WesselWerk).
Se ha mejorado el canal de aire para garantizar que el aire se deslice suavemente y reducir así el ruido. Además, se ha desarrollado una suspensión del motor especial para reducir las vibraciones al mínimo.
3.5
de 4
30
Reseñas
trompet
25/06/2013
Nederland
Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.
Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
trompet
25/06/2013
Nederland
strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.
Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Dido
23/06/2013
Nederland
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak