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Descatalogado
FM12FD175B/00
Fácil de usar
Dispositivo de fácil conexión. La vistosa unidad flash USB edición MOTION de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
128 GB
Edición Motion 3.2
USB tipo C
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Un indicador LED llamativo señala que la unidad está correctamente conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más rápidamente durante la transferencia de archivos.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.