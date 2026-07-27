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Descatalogado
FY1413/30
AC1215/50R1
AC1214/10R1
AC1215/10R1
AC2729/10R1
AC1214/60R1
AC1214/10
Hasta 12 meses de uso
Elimina eficazmente olores y diversos gases perjudiciales
Vida útil de 1 año
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para purificadores de aire 2 en 1 Philips serie 1000i y 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costes.
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) El aire que pasa por el filtro se analizó con aerosol de NaCl por iUTA de acuerdo con DIN71460-1.
(2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.