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Philips Serie 1000 Filtro NanoProtect

Descatalogado

Asistencia

Philips Serie 1000Filtro NanoProtect

FY1413/30

Philips Serie 1000 Filtro NanoProtect

Descatalogado

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Manuales y documentación

Filtro de repuesto original para tu purificador de aire: el filtro de carbón activo elimina eficazmente los compuestos orgánicos volátiles (COV) y los olores desagradables para ofrecer un aire interior más limpio y fresco.

  • PDF archivo
  • 5 June 2026

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