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Todas las series

  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
  • Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i

Descatalogado

Filtro de repuesto original PhilipsFiltro de carbono activo

FY2420/30

Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i
Filtro de repuesto original para tu purificador de aire: el filtro de carbón activo elimina eficazmente los compuestos orgánicos volátiles (COV) y los olores desagradables para ofrecer un aire interior más limpio y fresco.
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Productos compatibles
Purificador de aire

Purificador de aire
Serie 2000i

AC2889/10R1

Serie 2000

Serie 2000
Purificador de aire

AC2887/10R1

Serie 2000i

Serie 2000i
Purificador de aire

AC2889/60R1

Serie 2000i

Serie 2000i
Purificador de aire para habitaciones grandes

AC2889/10

Serie 2000

Serie 2000
Purificador de aire para estancias medias hasta 75m2

AC2887/10

Serie 3000i

Serie 3000i
Purificador de aire y humidificador

AC3829/60R1

Reduce de forma eficaz los compuestos orgánicos volátiles y los olores

Filtro original para purificador de aire series 2000 y 3000i

  • Hasta 12 meses de uso

  • Elimina eficazmente olores y diversos gases perjudiciales

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtro de Philips original

Compatible con las series 2000i y 3000i de Philips

Compatible con las series 2000i y 3000i de Philips

Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips series 2000i y 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 1 año

Filtros con gran vida útil de hasta 1 año

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costes.

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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Avisos legales

  1. (1) El aire que pasa por el filtro se analizó con aerosol de NaCl por iUTA de acuerdo con DIN71460-1.

  2. (2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.