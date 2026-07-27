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Descatalogado
FY2420/30
AC2889/10R1
AC2887/10R1
AC2889/60R1
AC2889/10
AC2887/10
AC3829/60R1
Hasta 12 meses de uso
Elimina eficazmente olores y diversos gases perjudiciales
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips series 2000i y 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costes.
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) El aire que pasa por el filtro se analizó con aerosol de NaCl por iUTA de acuerdo con DIN71460-1.
(2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.