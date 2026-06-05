ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Filtro de repuesto original Philips Filtro de carbono activo

Descatalogado

Asistencia

Filtro de repuesto original PhilipsFiltro de carbono activo

FY2420/30

Filtro de repuesto original Philips Filtro de carbono activo

Descatalogado

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Filtro de repuesto original para tu purificador de aire: el filtro de carbón activo elimina eficazmente los compuestos orgánicos volátiles (COV) y los olores desagradables para ofrecer un aire interior más limpio y fresco.

  • PDF archivo
  • 5 June 2026

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.