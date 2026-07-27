ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Aire saludable, siempre
  • Aire saludable, siempre
  • Aire saludable, siempre
  • Aire saludable, siempre
  • Aire saludable, siempre
  • Aire saludable, siempre

Repuesto Filtro originalFiltro de humidificación NanoCloud

FY3455/00

Aire saludable, siempre
El filtro original del humidificador, perfecto para tu equipo, garantiza un alto rendimiento constante. Incorpora la tecnología NanoCloud, que genera nanomoléculas de puro vapor de agua y humidifica el aire con una supresión de gérmenes de hasta el 99 %.
Ver todos los beneficios

Aire saludable, siempre

  • Compatible con 2 en 1 serie 3000

  • Filtro de larga duración de hasta 6 meses

  • Filtros originales de Philips

Humidificación altamente antimicrobiana y sin niebla

Humidificación altamente antimicrobiana y sin niebla

La tecnología de humidificación NanoCloud reduce la propagación de bacterias en un 99 %*, lo que permite que toda la casa beba agua limpia e higiénica y no deja manchas blancas ni marcas de agua*.

Filtro de humidificación original de Philips

Filtro de humidificación original de Philips

La sustitución del accesorio por el filtro de humidificación original de Philips garantiza un rendimiento alto y eficiente constante del humidificador de aire. Está diseñado específicamente para el dispositivo indicado y garantizar que encaja perfectamente; permite que el aparato funcione sin problemas.

Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

Nuestros filtros de aire son sometidos a una serie de pruebas de inspección obligatorias y estrictas antes de mandarlo fuera de fábrica. Se les realizan pruebas de durabilidad y vida útil rigurosas, para un rendimiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestros filtros se han concebido para proporcionar el mejor rendimiento para su humidificador de Philips hasta el último día de su vida útil.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Por un laboratorio externo, con referencia al método experimental ZD/17-2017; conclusiones de la prueba de la tasa de inhibición de la liberación de bacterias (estafilococos blancos 8032) del humidificador