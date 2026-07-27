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FY3455/00
Compatible con 2 en 1 serie 3000
Filtro de larga duración de hasta 6 meses
Filtros originales de Philips
La tecnología de humidificación NanoCloud reduce la propagación de bacterias en un 99 %*, lo que permite que toda la casa beba agua limpia e higiénica y no deja manchas blancas ni marcas de agua*.
La sustitución del accesorio por el filtro de humidificación original de Philips garantiza un rendimiento alto y eficiente constante del humidificador de aire. Está diseñado específicamente para el dispositivo indicado y garantizar que encaja perfectamente; permite que el aparato funcione sin problemas.
Nuestros filtros de aire son sometidos a una serie de pruebas de inspección obligatorias y estrictas antes de mandarlo fuera de fábrica. Se les realizan pruebas de durabilidad y vida útil rigurosas, para un rendimiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestros filtros se han concebido para proporcionar el mejor rendimiento para su humidificador de Philips hasta el último día de su vida útil.
Opiniones
Por un laboratorio externo, con referencia al método experimental ZD/17-2017; conclusiones de la prueba de la tasa de inhibición de la liberación de bacterias (estafilococos blancos 8032) del humidificador