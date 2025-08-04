Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Tratamiento de aire
Todas las series
Repuesto Filtro original Filtro de humidificación NanoCloud
Asistencia
FY3455/00
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
El filtro original del humidificador, perfecto para tu equipo, garantiza un alto rendimiento constante. Incorpora la tecnología NanoCloud, que genera nanomoléculas de puro vapor de agua y humidifica el aire con una supresión de gérmenes de hasta el 99 %.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.