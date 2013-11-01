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Descatalogado
Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Con la nueva suela SteamGlide, 2100 W para una salida abundante de vapor continuo y pastillas antical, esta práctica plancha GC2920/02 te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.
Sistema antical doble
2100 W para una abundante salida de vapor continuo.
Vapor continuo de hasta 35 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Premios
4.6
de 4
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Elle
01/11/2013
United Kingdom
It is simple to use
It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Steam iron
Flore28
05/05/2013
België
Pour moi, ce produit est quasi parfait.
Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Fer vapeur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Fer vapeur
tomdeb
09/04/2013
Nederland
Uitstekende stoomstrijkijzer
Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer