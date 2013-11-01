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  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
  • Diseñada para un excelente rendimiento todos los días
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Descatalogado

PowerLifePlancha de vapor

GC2920/02

4.6

| (9) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Con la nueva suela SteamGlide, 2100 W para una salida abundante de vapor continuo y pastillas antical, esta práctica plancha GC2920/02 te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.

Ver todos los beneficios

Con suela SteamGlide

Diseñada para un excelente rendimiento todos los días

  • Sistema antical doble

Salida de vapor continuo abundante

Salida de vapor continuo abundante

2100 W para una abundante salida de vapor continuo.

Salida de vapor continuo de hasta 35 g/min

Salida de vapor continuo de hasta 35 g/min

Vapor continuo de hasta 35 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Supervapor de hasta 95 g para las arrugas más rebeldes

Supervapor de hasta 95 g para las arrugas más rebeldes

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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4.6

de 4

9

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is simple to use

It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Steam iron

05/05/2013

België

België

Pour moi, ce produit est quasi parfait.

Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

09/04/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stoomstrijkijzer

Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

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