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Descatalogado
GC3321
cable de 3 m
Gracias al depósito de agua grande de 300 ml, ahora necesitarás rellenarla menos veces y podrás planchar más ropa de una sola vez.
El sistema antical de doble acción de la plancha de vapor de Philips evita la aparición de cal mediante pastillas antical y una función de limpieza de cal fácil de usar.
Con el cable extralargo de 3 m de la plancha de Philips, podrás llegar fácilmente hasta los extremos de la tabla de planchar, y más allá.
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