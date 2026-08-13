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Descatalogado

3300 seriesPlancha de vapor

GC3321

1 premio

Excelentes resultados, mínimo esfuerzo
Esta plancha de vapor Philips no sólo le ofrece mayor comodidad gracias a su gran abertura de llenado, su cable extralargo y su indicador de nivel de agua. Con la nueva suela SteamGlide el planchado le resultará también más fácil y con menos esfuerzo.
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3 veces más fácil

Excelentes resultados, mínimo esfuerzo

  • cable de 3 m

Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 300 ml

Menos necesidad de rellenado con el gran depósito de agua de 300 ml

Gracias al depósito de agua grande de 300 ml, ahora necesitarás rellenarla menos veces y podrás planchar más ropa de una sola vez.

El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

El sistema antical de doble acción evita la acumulación de cal

El sistema antical de doble acción de la plancha de vapor de Philips evita la aparición de cal mediante pastillas antical y una función de limpieza de cal fácil de usar.

Cable extralargo de 3 m para el máximo alcance

Cable extralargo de 3 m para el máximo alcance

Con el cable extralargo de 3 m de la plancha de Philips, podrás llegar fácilmente hasta los extremos de la tabla de planchar, y más allá.

Especificaciones técnicas

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