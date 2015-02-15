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Descatalogado
GC3360
cable de 3 m
La exclusiva Punta Activa de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles y obtener unos resultados de planchado óptimos.
El apagado electrónico apaga automáticamente la plancha cuando permanece mucho tiempo desatendida o cuando se vuelca.
El sistema antigoteo de su plancha de vapor Philips le permite planchar tejidos delicados a temperaturas bajas sin que tenga que preocuparse por manchas producidas por el agua.
Premios
3.0
de 4
1
Reseña
Steenal
15/02/2015
Danmark
Glimrende med ingen maligned for afkalkning
Et godt apparat men desværre er det udtjent da det er tilkaldet og der findes ikke nogen mulighed for at afkalke det. Så dets holdbarhed var langt under det forventede....
Esta reseña se realizó para 3300-serien GC3360 Dampstrygejern
Esta reseña se realizó para 3300-serien GC3360 Dampstrygejern