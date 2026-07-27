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Productos reacondicionados
GC3920/20R1
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
2500 W
45 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 180 g
Suela SteamGlide Plus
Plancha cualquier prenda, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no necesitarás utilizar botones ni realizar ajustes. Ya no tendrás que preclasificar las prendas para hacer la colada, ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe. De esta forma podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.
Gracias a la tecnología OptimalTEMP, garantizamos que esta plancha nunca quemará los tejidos que se pueden planchar. Puedes incluso dejarla directamente sobre la ropa o la tabla de planchar. Sin quemaduras ni brillos. Garantizado.
Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.