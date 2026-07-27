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Productos reacondicionados
GC4516/40R1
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
Vapor a 45 g/min, golpe de 190 g
Suela SteamGlide Plus
Antical
2400 vatios
La plancha de vapor Azul Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para unos resultados de planchado óptimos.
La plancha tiene el peso óptimo para moverla fácilmente sobre cualquier prenda, lo que permite planchar con menos complicaciones y permite colocar fácilmente la plancha sobre la tabla y sobre su base de apoyo.
Golpe de vapor de hasta 190 g para eliminar fácilmente las arrugas más difíciles.
En comparación con una plancha de vapor estándar de 2200 W de Philips