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Productos reacondicionados

Azur Performer PlusPlancha de vapor

GC4516/40R1

1 premio

Más rápida*, fácil e inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer Plus combina rendimiento potente y facilidad de uso. El depósito de cal integrado elimina la cal de forma efectiva para un rendimiento duradero del vapor, e incluye control del vapor automático y una suela SteamGlide Plus.
Ver todos los beneficios

Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información

Más rápida*, fácil e inteligente

  • Vapor a 45 g/min, golpe de 190 g

  • Suela SteamGlide Plus

  • Antical

  • 2400 vatios

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

La plancha de vapor Azul Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para unos resultados de planchado óptimos.

Peso óptimo para un control más sencillo sobre las prendas

Peso óptimo para un control más sencillo sobre las prendas

La plancha tiene el peso óptimo para moverla fácilmente sobre cualquier prenda, lo que permite planchar con menos complicaciones y permite colocar fácilmente la plancha sobre la tabla y sobre su base de apoyo.

Golpe de vapor de hasta 190 g

Golpe de vapor de hasta 190 g

Golpe de vapor de hasta 190 g para eliminar fácilmente las arrugas más difíciles.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. En comparación con una plancha de vapor estándar de 2200 W de Philips