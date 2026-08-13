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  • Elimina fácilmente las arrugas en tejidos de algodón y lino
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  • Elimina fácilmente las arrugas en tejidos de algodón y lino
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Descatalogado

AzurPlancha de vapor

GC4625

1 premio

Elimina fácilmente las arrugas en tejidos de algodón y lino
Gracias a la suela SteamGlide el planchado le resultará fácil y sin esfuerzo. Su potente salida de vapor y su fácil deslizamiento son la combinación perfecta para eliminar las arrugas y obtener unos excelentes resultados.
Ver todos los beneficios

Potente planchado con la suela SteamGlide

Elimina fácilmente las arrugas en tejidos de algodón y lino

  • Protector textil

Vapor continuo de hasta 40 g/min

Vapor continuo de hasta 40 g/min

Plancha de vapor de Philips con vapor continuo de hasta 40 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Apagado electrónico cuando la plancha se deja desatendida

Apagado electrónico cuando la plancha se deja desatendida

El apagado electrónico apaga automáticamente la plancha cuando permanece mucho tiempo desatendida o cuando se vuelca.

Protector de tejidos delicados para planchar con vapor tejidos delicados

Protector de tejidos delicados para planchar con vapor tejidos delicados

El Protector de Tejidos Delicados permite planchar las prendas delicadas a baja temperatura con máximo vapor y sin riesgo de brillos.

Especificaciones técnicas

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