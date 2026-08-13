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Descatalogado
GC4625
Protector textil
Plancha de vapor de Philips con vapor continuo de hasta 40 g/min que aporta la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El apagado electrónico apaga automáticamente la plancha cuando permanece mucho tiempo desatendida o cuando se vuelca.
El Protector de Tejidos Delicados permite planchar las prendas delicadas a baja temperatura con máximo vapor y sin riesgo de brillos.
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