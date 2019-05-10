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Descatalogado
Las posiciones de vapor variables permiten seleccionar la cantidad perfecta de vapor para cada tejido, y conseguir así resultados de planchado profesionales.
La exclusiva Punta Activa combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales en la punta, para llegar hasta las zonas más pequeñas y difíciles y obtener unos resultados de planchado óptimos.
Duplique la velocidad de planchado con vapor a presión. El vapor a presión penetra en profundidad en los tejidos haciendo del planchado una tarea rápida y fácil, incluso en tejidos difíciles.
Premios
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
myra21
10/05/2019
United Kingdom
BEST IRON EVER
I AM STILL HAVE THIS IRON, IT IS THE BEST IRON I HAVE EVER PURCHASED AND SO SORRY IT IS NO LONGER AVAILABLE
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pressurised steam generator
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