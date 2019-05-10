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Descatalogado

Generador de vapor a presión

GC7230

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Planchado más rápido - de principio a fin
Desarrollado para agilizar el planchado de principio a fin, GC7230 está listo para usar en 2 minutos. Su potente vapor a presión acelera el planchado penetrando más a fondo en el tejido, y su abertura de llenado extragrande permite un llenado rápido y fácil en cualquier momento.
Ver todos los beneficios

Potente vapor a presión y depósito de llenado rápido

Planchado más rápido - de principio a fin

Posiciones de vapor ajustables para adaptarse a cada prenda

Las posiciones de vapor variables permiten seleccionar la cantidad perfecta de vapor para cada tejido, y conseguir así resultados de planchado profesionales.

La Punta Activa le permite llegar fácilmente a las zonas difíciles

La exclusiva Punta Activa combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales en la punta, para llegar hasta las zonas más pequeñas y difíciles y obtener unos resultados de planchado óptimos.

Hasta 4 bares de presión de vapor, para un planchado rápido

Hasta 4 bares de presión de vapor, para un planchado rápido

Duplique la velocidad de planchado con vapor a presión. El vapor a presión penetra en profundidad en los tejidos haciendo del planchado una tarea rápida y fácil, incluso en tejidos difíciles.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

BEST IRON EVER

I AM STILL HAVE THIS IRON, IT IS THE BEST IRON I HAVE EVER PURCHASED AND SO SORRY IT IS NO LONGER AVAILABLE

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pressurised steam generator

Sí, recomiendo este producto

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