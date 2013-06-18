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  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator

Descatalogado

GC7520/02

GC7520/02

3.8

| (14) Reseñas

1 premio

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Hasta 4,5 bares de presión de vapor para un planchado rápido

Hasta 4,5 bares de presión de vapor para un planchado rápido

Duplique la velocidad de planchado con vapor a presión. El vapor a presión penetra en profundidad en los tejidos haciendo del planchado una tarea rápida y fácil, incluso en tejidos difíciles.

Vapor continuo de hasta 120 g/min

Vapor continuo de hasta 120 g/min

Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado. La exclusiva tecnología de los centros de planchado de Philips proporciona un vapor potente para un planchado más fácil, bueno y rápido.

Plancha ligera para planchar sin esfuerzo

La plancha sólo pesa 1,2 kg, para un planchado fácil y sin esfuerzo.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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3.8

de 4

14

Reseñas

1

18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

03/12/2013

België

België

Doet wat hij moet

Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

09/04/2013

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Product voldoet volledig aan de verwachtingen

Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

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