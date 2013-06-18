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Descatalogado
GC7520/02
Duplique la velocidad de planchado con vapor a presión. El vapor a presión penetra en profundidad en los tejidos haciendo del planchado una tarea rápida y fácil, incluso en tejidos difíciles.
Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado. La exclusiva tecnología de los centros de planchado de Philips proporciona un vapor potente para un planchado más fácil, bueno y rápido.
La plancha sólo pesa 1,2 kg, para un planchado fácil y sin esfuerzo.
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Premios
3.8
de 4
14
Reseñas
Lizzie
18/06/2013
United Kingdom
Good Buy
Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator
Joke1
03/12/2013
België
Doet wat hij moet
Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Gerda83
09/04/2013
Nederland
Comprador verificado
Product voldoet volledig aan de verwachtingen
Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk