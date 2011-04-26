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Descatalogado

serie 8500Generador de vapor a presión

GC8560/02

4.7

| (33) Reseñas | 97% ha recomendado este producto

1 premio

Excelentes resultados, mínimo esfuerzo

Plancha potente y sorprendentemente cómoda. Este sistema de planchado Philips produce vapor continuo con alta presión. El gran depósito de agua extraíble se puede rellenar en cualquier momento y lugar, haciendo el planchado rápido y fácil.

Ver todos los beneficios

Plancha sin compromisos

Excelentes resultados, mínimo esfuerzo

  • 1,6 L

  • RECOGECABLE

Presión de hasta 5 bares

Presión de hasta 5 bares

Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado: el vapor potente generado de forma continua penetra en las prendas para agilizar y mejorar el planchado. Además, la potencia de vapor se puede regular en función de tus necesidades.

Vapor continuo de hasta 120 g/min

Vapor continuo de hasta 120 g/min

Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado. La exclusiva tecnología de los centros de planchado de Philips proporciona un vapor potente para un planchado más fácil, bueno y rápido.

Plancha ergonómica y ligera de 1,2 kg

Plancha ergonómica y ligera de 1,2 kg

El diseño ergonómico de la plancha permite un planchado cómodo al aplicar menos presión sobre la muñeca. La empuñadura curvada hacia arriba garantiza una postura natural que reduce la tensión durante el planchado. Asimismo, el diseño de la plancha evita los movimientos repetitivos que se producen al colocar una plancha sobre su base. La plancha es ligera, de 1,2 kg, para conseguir una experiencia de planchado fácil y cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

33

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

3
1

26/04/2011

España

España

Muy muy buena.

Es muy rápida, el agua se calienta al instante, tiene muchísimo vapor, de hecho, siempre la pongo al mínimo de vapor. Es muy fácil limpiarla. El cable se recoge de forma automática. Si te quedas sin agua la recargas sin tener que desenchufarla. Estoy muy contenta con ella. La anterior que tuve era de la marca Di4, y me salió malísima, el agua tardaba mucho en calentarse, si se me terminaba tenía que esperar hasta que se enfriara para volverla a llenar y que se volviese a calentar, ...un desastre, vamos. Sin embargo esta, es la mejor plancha que he tenido hasta el momento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para serie 8500 GC8560 Centro de planchado a presión

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para serie 8500 GC8560 Centro de planchado a presión

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I like my iron

I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

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23/07/2012

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