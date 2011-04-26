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Descatalogado
Excelentes resultados, mínimo esfuerzo
Plancha potente y sorprendentemente cómoda. Este sistema de planchado Philips produce vapor continuo con alta presión. El gran depósito de agua extraíble se puede rellenar en cualquier momento y lugar, haciendo el planchado rápido y fácil.
1,6 L
RECOGECABLE
Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado: el vapor potente generado de forma continua penetra en las prendas para agilizar y mejorar el planchado. Además, la potencia de vapor se puede regular en función de tus necesidades.
Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado. La exclusiva tecnología de los centros de planchado de Philips proporciona un vapor potente para un planchado más fácil, bueno y rápido.
El diseño ergonómico de la plancha permite un planchado cómodo al aplicar menos presión sobre la muñeca. La empuñadura curvada hacia arriba garantiza una postura natural que reduce la tensión durante el planchado. Asimismo, el diseño de la plancha evita los movimientos repetitivos que se producen al colocar una plancha sobre su base. La plancha es ligera, de 1,2 kg, para conseguir una experiencia de planchado fácil y cómoda.
Premios
4.7
de 4
33
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
voibre
26/04/2011
España
Muy muy buena.
Es muy rápida, el agua se calienta al instante, tiene muchísimo vapor, de hecho, siempre la pongo al mínimo de vapor. Es muy fácil limpiarla. El cable se recoge de forma automática. Si te quedas sin agua la recargas sin tener que desenchufarla. Estoy muy contenta con ella. La anterior que tuve era de la marca Di4, y me salió malísima, el agua tardaba mucho en calentarse, si se me terminaba tenía que esperar hasta que se enfriara para volverla a llenar y que se volviese a calentar, ...un desastre, vamos. Sin embargo esta, es la mejor plancha que he tenido hasta el momento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para serie 8500 GC8560 Centro de planchado a presión
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para serie 8500 GC8560 Centro de planchado a presión
BOB8
23/07/2012
United Kingdom
I like my iron
I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
Sí, recomiendo este producto
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Nilo
23/07/2012
United Kingdom
I like my iron
I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
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