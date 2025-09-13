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Hairclipper series 3000Cortapelos

HC3530/15

4.1
| (490) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Corte veloz y uniforme
El cortapelos de la serie 3000 de Philips te proporciona un corte de pelo rápido y uniforme. Los 13 ajustes de longitud y las tecnologías Trim-and-Flow y DualCut del dispositivo te permiten conseguir un acabado uniforme rápidamente.
Ver todos los beneficios

Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones

Corte veloz y uniforme

  • Cuchillas autoafilables (acero inoxidable)

  • 13 posiciones de longitud

  • 75 min de uso sin cable/8 h de carga

  • Incluye peine-guía para barba

Disfruta de una mayor duración de la batería gracias al diseño optimizado de DuraPower

Disfruta de una mayor duración de la batería gracias al diseño optimizado de DuraPower

Un dispositivo en el que siempre puedes confiar para lograr un aspecto fantástico. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería de la sobrecarga para prolongar la vida útil del cortapelos.

Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 23 mm

Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 23 mm

Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elige entre 12 ajustes de 1 a 23 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para lograr un corte más apurado y preciso de 0,5 mm.

Cuchillas autoafilables de acero, sin necesidad de lubricación

Cuchillas autoafilables de acero, sin necesidad de lubricación

Nunca había sido tan fácil lucir un buen look: nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables increíblemente duraderas, lo que garantiza un arreglo preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

490

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

13/09/2025

España

España

Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

31/05/2023

España

España

Comprador verificado

Calidad siempre...

Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...

Ventajas

Sin cable, batería fuerte...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

13/04/2022

España

España

Comprador verificado

Lo esperado de la marca

Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

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