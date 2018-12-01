ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme
  • Corte de forma sencilla y uniforme

Descatalogado

Hairclipper series 3000Cortapelos

HC3535/15

3.9
| (9) Reseñas
Corte de forma sencilla y uniforme
Corta de forma sencilla y rápida. La tecnología DualCut con cuchillas autoafilables corta el doble de rápido*, mientras que la tecnología Trim-n-Flow incorpora un peine-guía diseñado para evitar las obstrucciones. Todo ello te permitirá fijar el peinado de una pasada.
Ver todos los beneficios

Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones*

Corte de forma sencilla y uniforme

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • 75 min de uso sin cable/8 h de carga

  • Funda, tijeras y peine-guía para barba

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Nuestro cortapelos de Philips con innovador peine-guía se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atascado. Así podrás cortarte el pelo, de principio a fin, sin interrupciones.

Máxima precisión con cuchillas dobles

Máxima precisión con cuchillas dobles

El cortapelos Philips 3000 dispone de la avanzada tecnología DualCut para una precisión máxima. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.

Consigue un corte perfecto pero seguro

Consigue un corte perfecto pero seguro

Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

9

Reseñas

3
2

01/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great Hair clipper

I recomend this hair clipper. Greate choice for price

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

04/08/2021

Sverige

Sverige

Bra garanti!

Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.

Ventajas

5 stjernor pga den långa garantin.

Contras

Inga än!

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

09/09/2020

Österreich

Österreich

Sehr guter Haarschneider zum günstigen Preis!

Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!

Ventajas

Super Qualität zum günstigen Preis!

Contras

Keine!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en corte de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo anterior de peine-guía

  2. Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips