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Descatalogado
HC3535/15
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
75 min de uso sin cable/8 h de carga
Funda, tijeras y peine-guía para barba
Nuestro cortapelos de Philips con innovador peine-guía se ha diseñado para evitar que el pelo se quede atascado. Así podrás cortarte el pelo, de principio a fin, sin interrupciones.
El cortapelos Philips 3000 dispone de la avanzada tecnología DualCut para una precisión máxima. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
3.9
de 4
9
Reseñas
Stalev
01/12/2018
United Kingdom
Great Hair clipper
I recomend this hair clipper. Greate choice for price
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Ventajas
5 stjernor pga den långa garantin.
Contras
Inga än!
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
wild cut
09/09/2020
Österreich
Sehr guter Haarschneider zum günstigen Preis!
Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!
Ventajas
Super Qualität zum günstigen Preis!
Contras
Keine!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en corte de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo anterior de peine-guía
Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips