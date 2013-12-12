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Descatalogado
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.
Todos los estilos de peinado que puedas imaginar son posibles con estas herramientas de estilo versátiles. Sé creativo.
Este accesorio puede colocarse fácilmente en las tenacillas para crear volumen adicional y unos bonitos peinados ondulados.
4.2
de 4
20
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler
Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-styler
Sí, recomiendo este producto
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Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler