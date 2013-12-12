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Descatalogado

Plancha multiestilo

HP4698/10

4.2
| (20) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Estilos más creativos, cuidado constante
¿Quieres saber cuántas formas tienes de conseguir un peinado perfecto? SalonMultistylist 10 en 1 dispone de diez versátiles accesorios cerámicos para moldear el cabello. Perfecto para crear todos los peinados que puedas imaginar... y aún más.
Ver todos los beneficios

SalonSuper Stylist

Estilos más creativos, cuidado constante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.

Set de moldeador de 13 piezas para una versatilidad sin límites

Set de moldeador de 13 piezas para una versatilidad sin límites

Todos los estilos de peinado que puedas imaginar son posibles con estas herramientas de estilo versátiles. Sé creativo.

Cepillo deslizante para un volumen adicional y unas ondulaciones bonitas

Cepillo deslizante para un volumen adicional y unas ondulaciones bonitas

Este accesorio puede colocarse fácilmente en las tenacillas para crear volumen adicional y unos bonitos peinados ondulados.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

20

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

1

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-styler

Sí, recomiendo este producto

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06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler

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