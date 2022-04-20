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Plancha multiestilo
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HP4698/10
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Instrucciones de uso
Todas (6)
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
Mi moldeador Philips no se enciende
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