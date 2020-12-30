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Salon EssentialSecador

HP4931/00

Seca y cuida el cabello

Cuida tu pelo con este secador fácil de usar. Salon Essential es plegable y, aún así combina 1200 W de potencia para secar el pelo a un nivel óptimo.

Ver todos los beneficios

Salon Essential

Seca y cuida el cabello

  • 1200 W

  • Plegable

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

Este secador de 1200 W crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado óptimos para obtener un peinado bonito todos los días.

Tres ajustes flexibles para tener un mayor control

Tres ajustes flexibles para tener un mayor control

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un resultado final perfecto. Tres ajustes flexibles que garantizan un peinado preciso y con personalidad.

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

La boquilla estrecha del secador funciona enfocando el flujo de aire a través de la abertura de las áreas específicas, lo que da como resultado un estilo preciso. Además, es genial para retocar el peinado y para perfeccionar el peinado.

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