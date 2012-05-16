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Descatalogado
HP6400/00
Piernas
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Y además, tiene un diseño increíble.
Posición de velocidad extra rápida para el vello más fino y las zonas más difíciles de alcanzar
3.9
de 4
10
Reseñas
jazbbt
16/05/2012
España
Piernas bellas por más tiempo
Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
leejos76
15/05/2012
España
es un producto espectacular me encanto tomar la desición de usarlo. wwaaooooo
Desde que compre este producto me siento super segura y con ganas de contarle a todo el mundo mi descubrimiento, es fantástico,la suavidad con la que quedan mis piernas es espectacular ,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle