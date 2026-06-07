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Descatalogado
HP6420/00
para las piernas
Depiladora con cable
Mango ergonómico
La forma redondeada encaja perfectamente en tu mano para una cómoda eliminación del vello. Y además, el diseño es elegante.
Esta depiladora tiene suaves discos-pinza que eliminan el vello de tan solo 0,5 mm sin tirar de la piel.
Esta depiladora tiene un cabezal depilador lavable, que puedes desmontar y enjuagar bajo el grifo para una mayor higiene
3.9
de 4
123
Reseñas
Divga
07/06/2026
España
Aún dunciona después de +10 años
Cinco estrellas porque la compré cuando salió hace más de 12 años y a día de hoy todavía sigo usándola. ¿Obsolescencia programada? No con este producto. Mi más sincera enhorabuena, ojalá todos vuestros productos sean así
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
jonape
11/02/2016
España
mejoras a introducir
No se si existe como accesorio un cabezal con un rodillo lima para eliminar los callos, si no existe seria una buena idea incorporarlo y permitiría darla a la maquina un nuevo uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Perzu
22/12/2013
España
Excelente
A mi me ha encantado, tenia una depiladora de Philips un poco antigua ya y me he comprado esta y esta genial. Me encantan sus colores también, ya que una depiladora no tiene porque ser aburrida. Muy buenos resultados y fácil manejo. Limpieza muy fácil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator