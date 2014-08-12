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Descatalogado

SatinPerfectDepiladora

HP6577/00

4.2
| (31) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Mostrá la perfección de tu piel
La depiladora Philips SatinPerfect y su sistema SkinPerfect elimina incluso los vellos más finos y cortos mientras protege la piel. Usala cómodamente dentro y fuera de la ducha. Incluye un cabezal de depilación con un peine de corte.
Ver todos los beneficios

Depiladora con el sistema SkinPerfect

Mostrá la perfección de tu piel

  • Uso en seco y húmedo

  • con cabezal de afeitado

Discos de textura cerámica que eliminan hasta los vellos más finos y cortos

Discos de textura cerámica que eliminan hasta los vellos más finos y cortos

Esta depiladora cuenta con discos de textura cerámica para eliminar hasta los vellos más finos con suavidad

El amplio cabezal de la depiladora cubre más piel en cada pasada

El amplio cabezal de la depiladora cubre más piel en cada pasada

El cabezal de depilación extra ancho elimina los vellos en forma óptima en cada pasada para conseguir resultados suaves y duraderos en minutos.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

31

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

3
2

12/08/2014

España

España

Fabuloso

Siempre he tenido problemas con mi piel. Por lo que el dermatólogo me recomendó utilizar cera para depilarme. Pero ya después de tantos años haciéndolo he terminado cansada de hacer citas, pagar, que me quemen la piel. Una amiga me recomendó este producto y la verdad que estoy fascinada. No corta, no quema, lo puedo hacer desde mi casa. No es doloroso, un poco sí que se siente, pero no es más traumático que la cera. Lo recomiendo ampliamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

13/12/2013

España

España

Muy buena

La verdad es que siempre he sido de utilizar maquinas de depilar. Cuando compré esta quedé encantada, ya que la anterior que tenía era ya bastante antigua... y menudo cambio!! Menos dolor, deja la piel suave y me quita los pelitos cortos. Además es muy cómoda.Me encanta! La recomiendo 100%.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

10/12/2013

España

España

muy contenta

Me la regalaron cuando se me estropeó mi antigua depiladora y lo cierto es que estoy más contenta ahora. Elimina muy bien el vello, incluso el más corto. Funciona perfectamente en mojado, cosa que me daba miedo al principio porque se estropeara. Un producto recomendado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

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