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Descatalogado
Uso en seco y húmedo
con cabezal de afeitado
Esta depiladora cuenta con discos de textura cerámica para eliminar hasta los vellos más finos con suavidad
El cabezal de depilación extra ancho elimina los vellos en forma óptima en cada pasada para conseguir resultados suaves y duraderos en minutos.
Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.
4.2
de 4
31
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
Andrea
12/08/2014
España
Fabuloso
Siempre he tenido problemas con mi piel. Por lo que el dermatólogo me recomendó utilizar cera para depilarme. Pero ya después de tantos años haciéndolo he terminado cansada de hacer citas, pagar, que me quemen la piel. Una amiga me recomendó este producto y la verdad que estoy fascinada. No corta, no quema, lo puedo hacer desde mi casa. No es doloroso, un poco sí que se siente, pero no es más traumático que la cera. Lo recomiendo ampliamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator
missamie
13/12/2013
España
Muy buena
La verdad es que siempre he sido de utilizar maquinas de depilar. Cuando compré esta quedé encantada, ya que la anterior que tenía era ya bastante antigua... y menudo cambio!! Menos dolor, deja la piel suave y me quita los pelitos cortos. Además es muy cómoda.Me encanta! La recomiendo 100%.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator
fanyway
10/12/2013
España
muy contenta
Me la regalaron cuando se me estropeó mi antigua depiladora y lo cierto es que estoy más contenta ahora. Elimina muy bien el vello, incluso el más corto. Funciona perfectamente en mojado, cosa que me daba miedo al principio porque se estropeara. Un producto recomendado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Epilator