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SatinPerfect Depiladora
Descatalogado
Asistencia
HP6577/00
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (3)
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
SatinPerfectUnidad del acoplador del cabezal de depilación
Kit de pinzas
SatinPerfect Unidad de corte
Mi depiladora de Philips hace mucho ruido