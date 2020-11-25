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Descatalogado
Care Edition
Iónico
230 °C
Revestimiento cerámico con queratina
Revestimiento protector cerámico con infusión de queratina para cuidar más tu cabello
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Ventajas
El precio
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Comprador verificado
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine