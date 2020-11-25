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Política de devolución de 30 días

  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
  • Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso

Descatalogado

Plancha de pelo KeraShine

HP8348/00

4.7
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso
La nueva plancha para el pelo Philips KeraShine Ionic con placas cerámicas con queratina te permite conseguir el look liso que deseas de forma más cuidadosa con el pelo.
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con cerámica con queratina

Planchado cuidadoso, para un cabello suave y sedoso

  • Care Edition

  • Iónico

  • 230 °C

  • Revestimiento cerámico con queratina

Revestimiento protector cerámico con infusión de queratina

Revestimiento protector cerámico con infusión de queratina

Revestimiento protector cerámico con infusión de queratina para cuidar más tu cabello

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.

Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto

Temperatura profesional (230 °C) para un resultado perfecto

Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Ventajas

El precio

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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